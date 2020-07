Dokumentation

Magische Anden (5/5) - Peru

Die Inkastadt Machu Picchu hoch in den Anden, brodelnde Vulkane, eisbedeckte Bergriesen: So überwältigend ist in Peru die Natur, dass die Berge immer noch als Gottheiten verehrt werden.

Datum: 15.07.2020