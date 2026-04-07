Magische Anden (1/5) - Ecuador und Kolumbien

Der grüne Kaffeestaat Kolumbien wird von drei Andenketten durchzogen. Unweit der Hauptstadt Bogotá eröffnet sich der artenreiche Nationalpark Chingaza. Er liegt in der östlichen Kordillere und erreicht Höhen von bis zu 4000 Metern. Die Stadt Cali in Kolumbien ist weltberühmt für den Salsa und ihre Tanzszene. Nicht zuletzt steht Kolumbien für den besten Kaffee der Welt. Damit der Anbau noch fairer wird, erarbeitet Kaffee-Pionier Felipe Sardi nachhaltige Konzepte. Die Bergpolizistin Diana Bejarino ist mit ihren Kollegen hinter Umweltsündern im Nationalpark Chingaza her - eine Jagd aus der Luft.