Magische Anden (2/5) - Bolivien

Der Film stellt Orte vor, die in keinem Touristenführer auftauchen. Pérez ist so ein Ort, ein kleines Dorf, gelegen an der stillgelegten Eisenbahnstrecke La Paz-Chile. Nur ein zum Schienenfahrzeug umgebauter Reisebus verkehrt noch auf den Gleisen. Lokführer Raúl ist gleichzeitig Briefträger. Zweimal pro Woche kommt er vorbei. Sonst ist es dort sehr still - und das ist vielleicht die größte Magie der Anden.