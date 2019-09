Sonnenuntergang im Donaudelta/ Rumänien

Quelle: ORF/ScienceVision/Rita Schlamberger

An der Theiß, dem längsten Zufluss der Donau in der ungarischen Puszta, kann sich an manchen Frühsommerabenden ein ganz besonderes Spektakel ereignen. Ende Mai, Anfang Juni fast immer genau zwischen 19.00 Uhr und Einbruch der Dunkelheit kommen Massen von Eintagsfliegen an die Wasseroberfläche, schlüpfen und paaren sich. Es handelt sich um circa zehn Zentimeter große Insekten, die plötzlich zu Millionen in riesigen Schwärmen über den Fluss fliegen und meterhohe weiße Wände aus Insektenleibern bilden. "Wir hatten riesiges Glück, denn das kommt so massiv nur alle fünf, sechs Jahre vor. Nach zwei Stunden war alles vorbei. Dann starben die Eintagsfliegen und trieben tot auf dem Wasser. Das war unglaublich", erinnert sich Rita Schlamberger.



Kein anderer Fluss ist so mit der europäischen Kultur und Landschaft verbunden wie die Donau. Und wohl kein anderer Fluss ist so mit Musik verbunden - unweigerlich denkt man an Johann Strauss und an das laut Richard Wagner "allervorzüglichste Orchester der Welt" - die Wiener Philharmoniker. "Es war uns ein Anliegen, dieses großartige musikalische Erbe in den Film einzubinden", erzählt Michael Schlamberger. "Die Wiener Philharmoniker und der Donauwalzer haben eine emotionale Kraft, der sich niemand entziehen kann und die in allen Ländern, in denen der Film ausgestrahlt werden wird, sofort verstanden wird." Der Höhepunkt jedes "Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker", der "Donauwalzer", wird auch zu einem Highlight im Donau-Universum. "Beim Neujahrskonzert tanzt das Wiener Staatsballett zu den Klängen des Donauwalzers, in unserem Film sind es Frösche."