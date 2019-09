Die Donauauen im Winter - noch sind die Flusswege nicht komplett gefroren

Quelle: ORF/ScienceVision/Rita Schlamberger

Oktober: Die ersten Gäste aus der Arktis erreichen die charakteristische Steppenlandschaft der Puszta zwischen Donau und Theiß. Hier machen Millionen von Zugvögeln auf ihrer Reise in den Süden Raststation. Gänse und Kraniche landen in der ungarischen Tiefebene. Es ist ein Schauspiel, das sich seit Urzeiten hier abspielt. Ausgezehrt von der langen Reise machen sie Rast, um frische Kräfte zu sammeln. Sie bleiben so lange bis strenger Frost sie zum Weiterflug in den Süden zwingt. Doch dieses Jahr ist ihnen nur eine kurze Rast gegönnt.



Schon sehr früh bringt der Nordwind eisige Polarluft und lässt die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt sinken. Über Nacht hat sich die erste Eisschicht am Wasser gebildet. "Der letzte Winter war extrem. Wochenlang fielen die Temperaturen unter minus 20 Grad. Unglaublich, aber die Donau war komplett zugefroren, auf einer Strecke von Wien bis ins Schwarze Meer war sie mit Eis bedeckt. Was wir filmen konnten, war außergewöhnlich, denn das passierte mehr als 40 Jahre nicht mehr", erzählt Michael Schlamberger. "Der gesamte Schiffsverkehr war eingestellt, riesige Schubverbände vom Eis eingeschlossen, Eisbrecher mussten gegen den Eispanzer eingesetzt werden. Es war wie in der Arktis, aber dadurch hat die Donau im Film ein neues, spektakuläres und unbekanntes Gesicht bekommen." Wo die Donau entlangfließt, beherrscht sie die Natur und bestimmt das Leben der Menschen.