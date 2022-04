Die magische Welt der Bäume: Die Linde

Die Linde ist ein Sinnbild für die Gemeinschaft, der „Baum des Volkes“. Nicht zufällig stehen heute in so manchen Gemeinden Tanz-, Gerichts-, Gedenk- oder Liebeslinden. In der Natur findet man sie an unwegsamen Orten, wo sie durch ihre kämpferische Natur an Stellen gedeihen, an denen andere Bäume kaum Nährboden finden würden. Diese einzigartige Evolution hat sie mit einer unvergleichlichen Heilkraft ausgestattet, welche nicht nur ihr selbst zugutekommt, sondern auch denen, die sie einzusetzen wissen. Genauso wie der Mensch, der sie verehrt, ist die Linde in einer ständigen Evolution, welche sich ihrem Umfeld anpasst und Schicksale in Möglichkeiten verwandelt, die sie grösser und stärker werden lässt.