Die Great Ocean Road (1/2) - Australiens schönste Küstenstraße

Lizzie Corke hat im Great Otway National Park ein Zentrum gegründet, das sich mit zahlreichen Projekten dem Schutz der einmaligen Natur und Landschaft widmet. Wer in der Gegend ein verletztes Wildtier findet, der bringt es zu Lizzie. Eine Koala-Dame hat sich bei ihr gerade von einem Autounfall erholt und soll jetzt wieder in die Eukalyptuswälder entlassen werden. Doch weil in denen allmählich die Nahrung knapp wird, kümmert Lizzy sich auch um die Aufforstung von sogenannten Mannagums. Die Blätter dieser gefährdeten Eukalyptusart sind die absolute Lieblingsspeise der Koalas.