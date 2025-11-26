Die Great Ocean Road (2/2) - Australiens schönste Küstenstraße

Etwa 100 Delfine leben in der geschützten Bucht von Melbourne. Sie unterscheiden sich von ihren Artgenossen draußen im Ozean und bilden eine eigene kleine Gattung, die Burrunan-Delfine. Die Familie Muir hat jahrelang erfolgreich für ihren Schutz gekämpft. Kapitän Troy Muir hat die Erlaubnis, Touristen mit seiner "Polperro" in die Bucht zu schippern. Oft tauchen die Delfine direkt neben dem Boot auf. Es ist sogar erlaubt, gemeinsam mit ihnen zu schwimmen. Wenn die Tiere in Laune sind, dann spielen sie regelrecht mit den Besuchern.