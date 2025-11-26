Dokumentation
Die Great Ocean Road (2/2) - Australiens schönste Küstenstraße
Die zweiteiliger Dokumentation stellt die Region und die Menschen vor, die entlang der Great Ocean Road leben. Einer von ihnen ist Pferdezüchter Symon Wilde. Er schickt seine Galopper samt Jockeys regelmäßig am Strand von Warrnambool zum Schwimmen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.01.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Ein Bad im kühlen südlichen Ozean macht müde Beine munter. Davon ist der Pferdezüchter überzeugt und der Erfolg gibt ihm recht: Bei den entlang der Great Ocean Road äußerst beliebten Pferderennen räumt er regelmäßig Trophäen ab. Das blieb der Konkurrenz nicht verborgen, die schickt ihre Rennpferde jetzt ebenfalls zum Schwimmen dorthin. Jeden Morgen tummeln sich in Warrnambool Rennpferde im Wasser. Der Stadtstrand ist inzwischen berühmt für seine illustren Badegäste.
Seit 35 Jahren sucht der Paläontologe Tom Rich nach versteinerten Überresten von Dinosauriern, die einst die Erde beherrschten. Ihm sind zahlreiche Entdeckungen gelungen, die Licht in das Zeitalter der Dinosaurier in Australien gebracht haben. Für Tom aber noch nicht genug: Drei Wochen lang gräbt und meißelt sein Team an der Küste entlang der Great Ocean Road, danach werden die aussichtsreichsten Funde in den Labors des Melbourne Museums näher untersucht. Vielleicht ist ja eine wichtige Entdeckung dabei.
Die Klippen von Point Addis stehen unter Naturschutz, doch für sie hat die Künstlerin Jenny Crompton meistens keinen Blick. Fast täglich kommt sie hier an den Strand, kurz nach der Flut. Denn die spült ihr ihren Werkstoff direkt vor die Füße: Algen in allen erdenkbaren Formen und Größen. Aus den schönsten fertigt sie in ihrem Atelier fantasievolle Kunstobjekte, darunter Collagen, Gemälde und sogar Skulpturen. Jenny Crompton hat bereits Preise mit ihren ungewöhnlichen Objekten gewonnen.
Etwa 100 Delfine leben in der geschützten Bucht von Melbourne. Sie unterscheiden sich von ihren Artgenossen draußen im Ozean und bilden eine eigene kleine Gattung, die Burrunan-Delfine. Die Familie Muir hat jahrelang erfolgreich für ihren Schutz gekämpft. Kapitän Troy Muir hat die Erlaubnis, Touristen mit seiner "Polperro" in die Bucht zu schippern. Oft tauchen die Delfine direkt neben dem Boot auf. Es ist sogar erlaubt, gemeinsam mit ihnen zu schwimmen. Wenn die Tiere in Laune sind, dann spielen sie regelrecht mit den Besuchern.
Surfen gehört zum Lebensgefühl vieler Australier. An der Küste entlang der Great Ocean Road finden sie optimale Bedingungen vor. Bells Beach, ein paar Kilometer von Torquay entfernt, gehört zu den beliebtesten Surfspots der Welt. Ebenso wie das Surfmuseum (Australian National Surfing Museum) in Torquay unter Leitung von Szenelegende Craig Baird. Hier gibt es vor allem eine große Sammlung an Surfbrettern zu bestaunen, von der Gegenwart zurück bis zu den Anfängen. Zu denen will Craig nun zurück und ein Brett komplett aus Naturholz bauen.