Dokumentation
Bergwinter Ramsau
Die Menschen in der Ramsau gehen auf ihre ganz eigene Art mit dem Winter in den Bergen um: Sie erleben ihn am liebsten draußen und gemeinsam, auf Skitour. Oder sie pflegen bei jeder Möglichkeit traditionelle Wintersportarten, wie das Eisstockschießen. Die Bergwinter in der Ramsau, einem Gebirgstal in den Berchtesgadener Alpen, sind noch immer kälter und länger als im Rest Bayerns.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.12.2025
- 16:00 - 16:45 Uhr
Oft noch bis weit in den Mai sind die Felsflanken von Watzmann und Hochkalter im Osten und der Reiteralpe im Westen mit Schnee bedeckt.
Überall geht es vom Talgrund steil bergauf, und so heißt der Ort nicht nur Bergsteigerdorf, sondern die meisten Ramsauer gehen auch im Winter auf Skitour in die Berge. Sie veranstalten ein gemeinsames Rennen, die Watzmanngams und eine Bergmesse, die Hocheismesse, weit oben in den hochgelegenen Karen.
Und im Tal, wenn das Eis gut durchfriert, wird Eisstock geschossen, beim über hundert Jahre alten Bradlschießen. So wird die Zeit von Kälte, Schnee und Eis gemeinsam verbracht und der Bergwinter offenbart seinen Reiz.