Dokumentation
Winter im Allgäu – Das Rappenalptal
Inmitten der Allgäuer Hochalpen erhält eine Handvoll Menschen die traditionelle Kulturlandschaft des Rappenalptals am Leben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.12.2026
- 15:30 - 16:15 Uhr
Eine Älplerfamilie, ein Viehhirte und ein Berufsjäger arbeiten im südlichsten Tal Deutschlands abseits urbaner Welten und gewähren Einblicke in ihr Leben voller Herausforderungen und Besonderheiten.
Während das Rappenalptal den Sommer über voller Leben ist, Älpler ihre Hütten bewirtschaften, die Viehschellen durchs Tal klingen und Wanderer die Berge erklimmen, erfüllt der Winter das Tal mit Stille. Die Natur ist wieder sich selbst überlassen und mit einer weißen Schneedecke überzogen.