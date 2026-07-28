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Dokumentation

Hoch hinaus – Die Schweiz über 3000 Metern (2/2)

Berufsstrahler in den Bergen – Von der Schatzsuche in den Alpen

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 31.12.2026

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Hoch hinaus_Die Schweiz über 3000 Metern_Strahler Christoph Betschart in seinem Element

Hoch hinaus

Die Serie gibt Einblicke in den Alltag von Menschen, die unterschiedlichen Leidenschaften und Berufen oberhalb von 3000 Metern ü.M. nachgehen. Ein Profibergsteiger, eine Rettungssanitäterin, ein Strahler und ein Hüttenehepaar nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Höhe

In der zweiten Folge steht der Strahler Christoph Betschart im Mittelpunkt. Er ist 35-jährig und seit 10 Jahren professioneller Strahler aus Leidenschaft. Von Ende Mai bis September ist er jeweils allein oder mit seinem Bruder und anderen Hobbystrahlern in den Bergen rund um Andermatt unterwegs und macht sich auf die Suche nach Kristallen. Ab Juli zieht es ihn auf über 3000 Meter an den Galenstock, wo er sein Gebiet abgesteckt hat. Auch dieses Jahr vermutet er an einigen Stellen grosse Funde. Zudem besitzt er gemeinsam mit seiner Familie einen kleinen Mineralienladen in Andermatt, der von seiner Ehefrau Carmen geführt wird. Sein Beruf ist gefährlich. Erst vor drei Jahren hat er einen guten Freund verloren, der beim Strahlen abgestürzt ist.

Hoch hinaus_Die Schweiz über 3000 Metern_Rebekka Frieden am Einsatzort auf dem Theodulgletscher
Dokumentation -

Hoch hinaus (1/2)

Rettungssanitäterin bei der Air Zermatt – Traumjob in den Alpen

Sendungsbereich:
Hoch hinaus

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