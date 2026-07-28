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Hoch hinaus_Die Schweiz über 3000 Metern_Rebekka Frieden am Einsatzort auf dem Theodulgletscher

Dokumentation

Hoch hinaus – Die Schweiz über 3000 Metern (1/2)

Rettungssanitäterin bei der Air Zermatt – Traumjob in den Alpen

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.08.2026
06:40 - 07:30 Uhr

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Hoch hinaus_Die Schweiz über 3000 Metern_Strahler Christoph Betschart in seinem Element

Hoch hinaus

Die Serie gibt Einblicke in den Alltag von Menschen, die unterschiedlichen Leidenschaften und Berufen oberhalb von 3000 Metern ü.M. nachgehen. Ein Profibergsteiger, eine Rettungssanitäterin, ein Strahler und ein Hüttenehepaar nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Höhe

In der ersten Folge steht Rebekka Frieden im Mittelpunkt. Sie ist 30 Jahre alt und arbeitet als Rettungssanitäterin bei der Air Zermatt. Ihren Traum, im Helikopter als Rettungssanitäterin unterwegs zu sein, hat sie sich durch harte Arbeit verwirklicht. Inzwischen ist sie die erste Frau in dieser Position bei der Air Zermatt und seit diesem Frühling selbstständig im Helikopter unterwegs.

SRF hat sie begleitet und zeigt, wie sie ihren Traumjob in der Zermatter Bergwelt, in einem männergeprägten Umfeld erlebt, persönliche Herausforderung meistert und sich gleichzeitig ihrer Vorbildfunktion bewusst ist.

Dokumentation -

Hoch hinaus (2/2)

Berufsstrahler in den Bergen – Von der Schatzsuche in den Alpen

Sendungsbereich:
Hoch hinaus

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