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Dokumentation

Die Jägerin aus Leidenschaft

Jagen ist für die Bündnerin Silvana Stecher nicht nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, der auch ihr Vater und Bruder nachgehen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 25.03.2027

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Hoch hinaus_Die Schweiz über 3000 Metern_Strahler Christoph Betschart in seinem Element

Hoch hinaus

Im Herbst ist die Mutter einer fünfjährigen Tochter tagelang weit oberhalb der Baumgrenze unterwegs und nimmt dabei grosse Strapazen auf sich.

Weil sie keine Jagdhütte hat, übernachtet sie allein im Freien und muss alle Lebensmittel, Schlafsack und Gewehr die ganze Zeit mitschleppen. Was sie antreibt, ist die Faszination für die Natur, die Tierwelt und die Hoffnung, eine Gams zu erlegen. Auch wenn die Hochjagd im Herbst nur drei Wochen dauert: Für die 32-Jährige ist das Thema das ganze Jahr präsent. Regelmässig ist sie in den Unterengadiner Bergen unterwegs, beobachtet das Wild, trainiert das Schiessen. Während ihr Vater dieses Jahr erstmals kein Jagdpatent mehr gelöst hat, interessiert sich Silvana Stechers fünfjährige Tochter bereits für das Thema – gut möglich, dass sie die Familientradition der Jagd auch weiterführt.

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