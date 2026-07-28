Dokumentation
Der Bergretter und Hüttenwart
Auf der Monte-Rosa-Hütte bei Zermatt hat Bergretter und Hüttenwart Richard Lehner Pikett-Dienst. Der Hüttenwart hat während der Hauptsaison einen Zweit-Job: Er muss innert Minuten einsatzbereit sein, um verletzte Bergsteigende aus Notsituationen zu retten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.12.2026
Richard Lehner kennt die Gefahren der Berge wie kein Zweiter. Seit 20 Jahren ist er Bergführer in Zermatt und fast ebenso lange nebenberuflicher Bergretter. Bei Hilfsaktionen wird er als Bergprofi aufgeboten und muss an der Helikopter-Winde oder zu Fuss zu Verletzten vorstossen. Der Ausganspunkt für seine Rettungen: die Monte-Rosa-Hütte. Dort ist er Hüttenwart, in einer der modernsten Hütten der Schweiz.
«Hoch hinaus» begleitet Richard Lehner in seinem Alltag inmitten der imposanten 4000er von Zermatt. Als Hüttenwart muss er jeden Tag mit einem spontanen Bergnotruf rechnen. Was fasziniert ihn am Bergretter-Job? Wie weit riskiert er sein eigenes Leben, um andere zu retten?