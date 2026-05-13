Dokumentation
Habsburgs Süden - Italien
Habsburgs südliche Reiserouten nach Italien und Istrien – in wunderbar sommerlichen Stimmungsbildern eingefangen in dieser zweiteiligen Neuproduktion.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.06.2026
- 17:00 - 17:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Grado, Miramar (Bild oben), Triest, Parma, Florenz und Modena – hier hielt sich das Who is Who der ausgehenden Monarchie auf: Prinzen und Prinzessinnen, Erzherzöge und Erzherzoginnen, Grafen und Gräfinnen, aber auch Großindustrielle, Künstler.
Sie alle zog es in den Süden – manche von ihnen kamen, um sich zu erholen und die Meerluft zu genießen, andere kamen um zu bleiben. Schlösser wurden gebaut, Besitzungen erworben, Palazzi renoviert und an die Vorstellungen der noblen Gesellschaft angepasst.
Im späten 19. Jahrhundert entstanden dann die ersten Kuranstalten, Hotels, Seebäder, Promenaden und Villen.
Eine Dokumentation von David Walter Bruckner