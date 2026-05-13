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Schloss Miramare im Sonnenlicht, mit blühenden lila Blumen im Vordergrund. Das Schloss ist von klassischer Architektur mit mehreren Türmen und Zinnen.

Dokumentation

Habsburgs Süden - Italien

Habsburgs südliche Reiserouten nach Italien und Istrien – in wunderbar sommerlichen Stimmungsbildern eingefangen in dieser zweiteiligen Neuproduktion.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.06.2026
17:00 - 17:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Grado, Miramar (Bild oben), Triest, Parma, Florenz und Modena – hier hielt sich das Who is Who der ausgehenden Monarchie auf: Prinzen und Prinzessinnen, Erzherzöge und Erzherzoginnen, Grafen und Gräfinnen, aber auch Großindustrielle, Künstler.

Villa Medici Imperiale in Florenz, umgeben von weitläufigen Grünflächen und Bäumen, im Hintergrund die Stadt Florenz und hügelige Landschaft.
Florenz Villa Medici Imperiale.
Quelle: ORF / Ranfilm

Sie alle zog es in den Süden – manche von ihnen kamen, um sich zu erholen und die Meerluft zu genießen, andere kamen um zu bleiben. Schlösser wurden gebaut, Besitzungen erworben, Palazzi renoviert und an die Vorstellungen der noblen Gesellschaft angepasst.

Im späten 19. Jahrhundert entstanden dann die ersten Kuranstalten, Hotels, Seebäder, Promenaden und Villen.

Eine Dokumentation von David Walter Bruckner

Die Küstenstadt Rovinj in Istrien, Kroatien, bei Sonnenuntergang. Die Stadt erhebt sich auf einer Halbinsel mit engen, pastellfarbenen Häusern und einem markanten Kirchturm in der Mitte.
Dokumentation -

Habsburgs Süden - Istrien

Weiter geht es auf den historischen Reiserouten der österreichischen Noblesse. Diesmal führt die Reise nach Istrien, entlang der kroatischen Küste.

Sendungsbereich:
Habsburgs Süden

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