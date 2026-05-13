Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Habsburgs Süden
  4. Habsburgs Süden - Istrien - Dokuzweiteiler
Die Küstenstadt Rovinj in Istrien, Kroatien, bei Sonnenuntergang. Die Stadt erhebt sich auf einer Halbinsel mit engen, pastellfarbenen Häusern und einem markanten Kirchturm in der Mitte.

Dokumentation

Habsburgs Süden - Istrien

Weiter geht es auf den historischen Reiserouten der österreichischen Noblesse. Diesmal führt die Reise nach Istrien, entlang der kroatischen Küste nach Pula, Opatija, Mali Losinj, und Rijeka.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.06.2026
17:45 - 18:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Hafen von Losinj auf der Insel Losinj in Istrien, Kroatien. Die Küste ist von Pinienwäldern umgeben, und die pastellfarbenen Häuser erstrecken sich entlang des Ufers.
Mali Losinj, Hafen
Quelle: ORF / Ranfilm

Auch im Landesinneren befinden sich Schlösser, die von den noblen Herrschaften der Dynastie bewohnt worden sind.

Neben imposanten landschaftlichen Bildern und historischen Ansichten werden Historikerinnen und Historiker über die Bedeutung des "Südens" für die ausgehende Habsburgerzeit sprechen, in der der Tourismus erfunden worden ist. Eine sommerliche Tour mit k.u.k. Charme.

Eine Dokumentation von David Walter Bruckner

Schloss Miramare im Sonnenlicht, mit blühenden lila Blumen im Vordergrund. Das Schloss ist von klassischer Architektur mit mehreren Türmen und Zinnen.
Dokumentation -

Habsburgs Süden - Italien

Habsburgs südliche Reiserouten nach Italien und Istrien – in wunderbar sommerlichen Stimmungsbildern eingefangen in dieser zweiteiligen Neuproduktion.

Sendungsbereich:
Habsburgs Süden

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.