Dokumentation
Habsburgs Süden - Istrien
Weiter geht es auf den historischen Reiserouten der österreichischen Noblesse. Diesmal führt die Reise nach Istrien, entlang der kroatischen Küste nach Pula, Opatija, Mali Losinj, und Rijeka.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 03.06.2026
- 17:45 - 18:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Auch im Landesinneren befinden sich Schlösser, die von den noblen Herrschaften der Dynastie bewohnt worden sind.
Neben imposanten landschaftlichen Bildern und historischen Ansichten werden Historikerinnen und Historiker über die Bedeutung des "Südens" für die ausgehende Habsburgerzeit sprechen, in der der Tourismus erfunden worden ist. Eine sommerliche Tour mit k.u.k. Charme.
Eine Dokumentation von David Walter Bruckner