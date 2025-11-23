Schloss Schönbrunn in Wien, aufgenommen aus dem Inneren des Poseidonbrunnens.

Quelle: Papke Film

Und dann noch Kleinigkeiten wie das Schloss Schönbrunn. Wo also kam das ganze Geld her, das die einst bedrängte Jungregentin zu einer der prachtvollsten Herrscherfiguren der Geschichte machte?



Legendär ist Maria Theresias angebliche eiserne Geldreserve unter ihrem Bett. Dazu kam noch die Erfolgsgeschichte des von ihr geschaffenen Maria Theresien Talers. Kaum eine Münze der Welt kann auf eine solche Popularität zurück blicken – insgesamt wurden von der Silbermünze fast 400 Millionen Stück geprägt, sie war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Zahlungsmittel im arabischen Raum und auch in Afrika. Mussolini erwarb dazu die Druck-Lizenz. Im Kaiserreich Abessinien fungierte der Maria Theresien Taler über ein Jahrhundert lang als offizielle Landeswährung.



Warum das alles? Regisseur Christian Papke klärt uns über die Geld-Tricks der Maria Theresia auf.