  2. Dokumentation
Habsburgs letzte Geheimnisse Hintergrund

Habsburgs letzte Geheimnisse

Rätsel und Mythen rund um eines der mächtigsten Fürstenhäuser Europas.

Der rätselhafte Kopf des Kara Mustafa

Wenige Ereignisse haben den Lauf der Geschichte in Europa so beeinflusst wie die Abwehr der Osmanen 1683 vor Wien. Eine Geschichte voller Geheimnisse.

Habsburgs letzte Geheimnisse

Tauchen Sie ein in die verborgene Welt des Hauses Habsburg: In jeder Episode dieser spannenden Dokumentationsreihe werden Rätsel und Mythen rund um eines der mächtigsten Fürstenhäuser Europas gelüftet.

