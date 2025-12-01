Dokumentation
So weihnachtet es in der Monarchie
Weihnachten war nicht immer das Fest der Geschenke. Ein aufgeputzter Christbaum und ein reich gedeckter Gabentisch waren das Privileg der Oberschicht.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.12.2025
- 10:00 - 10:45 Uhr
Für die einfacheren Menschen blieb es schlicht ein christliches Fest, an dem man in die Messe ging und den Abend im Kreis der Familie verbrachte.
Der soziale Unterschied zwischen oben und unten war selten sichtbarer als bei diesem Anlass. Weihnachten als Gabenfest ist eine Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts, insbesondere der Wirtschaftswunderjahre.
Diese Dokumentation zeigt, was Weihnachten in der Kaiserzeit für die Menschen war, und wie es zu dem wurde, wie wir es heute kennen.
Ein Film von Sandra Rak.