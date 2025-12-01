Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine weihnachtliche Szene in einem kleinen, bescheidenen Raum. Im Mittelpunkt sitzt eine Familie um einen Tisch, der mit verschiedenen Lebensmitteln, wie Kuchen und Süßigkeiten, gedeckt ist. Auf dem Tisch stehen auch Kerzen, die eine warme, gemütliche Atmosphäre schaffen. Im Hintergrund sieht man einen Christbaum, der mit kleinen Kerzen und traditionellem Schmuck geschmückt ist. Die Wände des Raumes sind mit einem einfachen, gedämpften Muster dekoriert. Eine Mutter und eine Tochter, die ein Spielzeug in den Händen hält, strahlen Freude aus. Beide sind in einfache, historische Kleidung gehüllt; die Mutter trägt ein braunes Tuch um die Schultern. Weitere Familienmitglieder sind am Tisch zu sehen, die gut gelaunt wirken und sich miteinander unterhalten. Das Licht der Kerzen taucht die Szene in ein sanftes, warmes Licht und verstärkt die festliche Stimmung.

So weihnachtet es in der Monarchie

Weihnachten war nicht immer das Fest der Geschenke. Ein aufgeputzter Christbaum und ein reich gedeckter Gabentisch waren das Privileg der Oberschicht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.12.2025
10:00 - 10:45 Uhr

Für die einfacheren Menschen blieb es schlicht ein christliches Fest, an dem man in die Messe ging und den Abend im Kreis der Familie verbrachte.

Das Bild zeigt eine Frau, die in einem schlichten Raum steht. Sie trägt ein langes, schlichtes Kleid in gedeckten Farben und hat einen braunen Überwurf um die Schultern gelegt. Ihr Gesicht und ihre Haltung vermitteln eine nachdenkliche oder besorgte Stimmung. In ihrer linken Hand hält sie eine dekorative Box, die mit Watte gefüllt ist. Der Hintergrund zeigt eine Tür und eine Wand mit einer rauen Textur, an der eine Jacke hängt. Durch ein Fenster auf der linken Seite scheint gedämpftes Licht, das eine sanfte Stimmung erzeugt. Der Raum wirkt einfach und unprätentiös. Die dargestellte Szene spielt offenbar in einer historischen Umgebung, die möglicherweise die Weihnachtszeit in der Monarchie widerspiegelt.
Kinderversorgung in Armut,
Quelle: Diego 5

Der soziale Unterschied zwischen oben und unten war selten sichtbarer als bei diesem Anlass. Weihnachten als Gabenfest ist eine Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts, insbesondere der Wirtschaftswunderjahre.

Diese Dokumentation zeigt, was Weihnachten in der Kaiserzeit für die Menschen war, und wie es zu dem wurde, wie wir es heute kennen.

Ein Film von Sandra Rak.

