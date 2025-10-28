Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Geschichte
  4. Der Mann mit der kleinen Kamera (2/2)
Ein Mann und eine Frau sitzen mit ihren Kindern an einem Tisch und schauen einen Film. Kleine Filmspulen und das Filmvorführgerät stehen auf dem Tisch vor ihnen.

Dokumentation

Der Mann mit der kleinen Kamera (2/2) - Wie ein Amateurfilmer Frieden im Krieg inszenierte

Neun Rollen Amateurmaterial aus den 30er-50er Jahren. In Teil 2 des Dokumentarfilms erfahren wir, wer diese Bilder gemacht hat und welche bitteren Wahrheiten hinter den idyllischen Aufnahmen stecken.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.10.2025
23:20 - 00:10 Uhr

Mehr

Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Nach dem Eintritt in den "Reichsarbeitsdienst" dokumentiert der Amateurfilmer die NS-Besatzung in West- und Osteuropa. In seinen Aufnahmen inszeniert er seinen Dienst als fröhliches Ferienlager. Was darf man den Bildern glauben?

Ein Schild an einer Bahnbrücke
9,5mm Material von Otto P. - Zugfahrt mit dem RAD Richtung Osten
Quelle: ORF/Hengster Filmproduktion e.U.

Als die Dienstaufenthalte in Frankreich und Böhmen beendet sind, wird die Einheit des Arbeitsführers Otto P. nach Osten verlegt. Der nationalsozialistische "Reichsarbeitsdienst" (RAD) ist im Gebiet der heutigen Südostukraine für die Instandsetzung von Brücken und Bahnhöfen verantwortlich und bewerkstelligt teilweise auch die Treibstoffversorgung der NS-Streitkräfte.

Immer tiefer gerät der RAD, der ursprünglich als paramilitärische Infrastruktur-Einheit gegründet wurde, ins direkte Kriegsgeschehen.

Eine Frau sitzt mit diversen Gegenständen vor einem Karren
9,5mm Material von Otto P. - Armut in der deutsch besetzten Ukraine.
Quelle: ORF/Hengster Filmproduktion e.U.

In der Zeit, als die Schlacht von Stalingrad wütet und das deutsche Besatzungsregime die sowjetische Zivilbevölkerung terrorisiert, filmt Otto P. fröhliche Paraden und scheinbar friedlich arbeitende Männer.

Die acht gefundenen Filmrollen werden so zum Selbstzeugnis eines durchschnittlichen Kleinbürgers, der das Unrechtsregime, inmitten dessen er sich befindet, verharmlosend dokumentiert und ein verschobenes Bild dieser schwierigsten Phase unserer Zeitgeschichte zeichnet.

Diverse Soldaten mit einer Schaufel auf ihrer Schulter liegend, nebeneinander stehend auf einer Wiese
9,5mm Material von Otto P. - RAD Truppe.
Quelle: ORF/Hengster Filmproduktion e.U.

Im zweiteiligen Dokumentarfilm "Der Mann mit der kleinen Kamera" begibt sich Filmemacher Andreas Kurz auf eine spannende Suche nach den Hintergründen des Materials, rekonstruiert mithilfe von Historikerinnen die Orte und Umstände, unter denen die Filme entstanden sind und versucht zu verstehen, was zur Zeit der Aufnahmen an den entsprechenden Orten außerhalb der harmlosen Bilder geschah und vom Amateurfilmer nicht gefilmt wurde.

In eine kleine handliche alte Filmkamera wird ein Film eingelegt
Dokumentation -

Der Mann mit der kleinen Kamera (1/2)

Im Zweiten Weltkrieg filmt ein junger Österreicher sein Privatleben und seine Karriere beim NS "Reichsarbeitsdienst". 80 Jahre später tauchen die Filme bei einem Händler auf.

Sendungsbereich:
Geschichte

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.