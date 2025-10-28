9,5mm Material von Otto P. - Otto P. mit seiner Frau nach dem Krieg.

Quelle: ORF/Hengster Filmproduktion e.U..

Wie an kaum einem anderen Material lässt sich an diesem faszinierenden Filmschatz die dringende Interpretationsbedürftigkeit historischer Zeugnisse zeigen. Die Lückenhaftigkeit der überlieferten Geschichte wird ebenso sichtbar, wie die Gefahr, aus der Position eines später Geborenen über Menschen früherer Epochen moralisch zu urteilen.



Im Gedenkjahr 2025 schaut dieser Dokumentarfilm in der seltenen Perspektive eines Beteiligten auf die Innenwelt einer NS-Organisation. Die mitschwingende Frage, wie die Individuen damals mit ihrer gesellschaftlichen und politischen Verantwortung umgingen, wandelt sich letztlich in die Frage, wie wir uns zu unserer heutigen Welt ins Verhältnis setzen und uns in den sich verändernden Zeiten verhalten. Ein Dokumentarfilm von Andreas Kurz