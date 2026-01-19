Freche Viecher (2/3) - Sittiche

Anwohner sind genervt. Jeden Abend treffen sich große Schwärme unter lautstarkem Rufen zu Tausenden an einem zentralen Schlafplatz, wo sie die Straßen mit ihrem Kot verschmutzen. Wiederholt wurde versucht, die Plagegeister zu vertreiben - vergeblich. Ein Kölner Ornithologe beobachtet die Vögel in ihrer Umgebung. Er stellt fest, dass sich die Art erstaunlich schnell an die neuen Lebensbedingungen angepasst hat, und macht interessante Beobachtungen, die so gar nicht ins Meinungsbild vom ungeliebten Störenfried passen.