Ausschnitt eines Kaktus, Orchideenblüte, Teefelder in Indien, historischer Steinmosaikboden, ausgetrockneter Flusslauf

Freche Viecher

Exotischen Tierarten in Europa

Dokumentation -

Freche Viecher (1/3) - Nandus

Die einzige Kolonie wilder Nandus in Europa lebt in einem kleinen Areal in Norddeutschland. Dort brachen die Vorfahren der Vögel vor circa 20 Jahren aus einem Gehege ausbrachen.

Sendungsbereich:
Freche Viecher

Die 3-teilige Doku-Reihe "Freche Viecher" beschäftigt sich mit exotischen Tieren, die sich in Europa etabliert haben, wie Nutrias (Sumpfbiber) und Nandus, und beleuchtet deren Auswirkungen auf Umwelt und Landwirtschaft.

1h 7min

