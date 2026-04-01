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Zwei Männer und ein Hund, der einen Baumstamm hinaufspringt.

Dokumentation

Faszination Österreich: Die Steiermark

Die Steiermark ist das grüne Herz Österreichs und zugleich Zentrum des Ingenieurswesens. Dort trifft man innovative Charakterköpfe.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.04.2026
16:15 - 17:00 Uhr

Zum Beispiel eine junge Architektin, die das Konzept vom Wohnen revolutioniert, und ein Waldbesitzer, der dem Borkenkäfer mit Ingenieurskunst und seinem Spürhund den Kampf angesagt hat.

Er überfliegt die Wälder, identifiziert befallene Bäume mit einer Spezialkamera und spürt mit der hochsensiblen Nase seines treuen Gefährten den Schädling am Boden auf. Die Wildhüterin des letzten Urwald Europas siedelt nicht nur bereits ausgestorbene Tierarten wieder an, sondern stellt mit ihrer Arbeit das Verständnis auf den Kopf, wie der Wald und im Kampf gegen den Klimawandel hilft. Den roten Faden des Films bildet ein Geologe, der mit seinem Flugzeug einen völlig neuen Blick auf das grüne Herz Österreichs wirft - und so die Brücke schlägt von der tiefsten Vergangenheit des Bundeslands ins Heute.

"Faszination Österreich: Die Steiermark" zeigt Landschaften, Pflanzen und Tiere und die teils eigenwilligen Wege der Steirer, diesen Wandel mitzugestalten. Sie alle öffnen die Augen für neue Perspektiven und machen Lust auf einen Besuch in unbekannten Ecken ihrer Heimat. Eingebettet sind ihre Geschichten in beeindruckende Landschaftsaufnahmen und überraschende Detailansichten.

"Faszination Österreich":

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