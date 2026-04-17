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Dokumentation

Faszination Österreich: Tirol

Tirol ist das Land der Berge und Almen. Es steht wie kein anderes österreichisches Bundesland für Massentourismus. Doch viele Menschen denken um und gehen neue Wege. Der Film stellt sie vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 28.05.2027

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Ausschnitt eines Kaktus, Orchideenblüte, Teefelder in Indien, historischer Steinmosaikboden, ausgetrockneter Flusslauf

Faszination Österreich

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eine Kuh

Wunderbares Österreich

Darunter eine Lehrerin, die in den Kitzbüheler Alpen eine Hochalm mit Yaks nachhaltig bewirtschaftet, ein Hobbytaucher, der die Seen vom Müll befreit, und eine Biologin, die im Hochzillertal Schneehühner beobachtet, um mehr über den Klimawandel zu erfahren.

Außerdem eine Naturschützerin, die im Kaunertal Bergwälder klimafit macht und Almen vor Verbuschung rettet, und ein Sternenfotograf, der in die Tiroler Nächte zieht, um den Menschen verborgene Schönheit zu zeigen und ihnen die Ehrfurcht vor der Natur zu vermitteln.

Sie alle öffnen die Augen für neue Perspektiven und machen Lust auf einen Besuch in unbekannten Ecken ihrer Heimat. Eingebettet sind ihre Geschichten in beeindruckende Landschaftsaufnahmen und überraschende Detailansichten.

Faszination "Österreich":

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