  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Erlebnisreisen
  4. Erlebnisreisen Schweden: Spektakulär und frostig!
Nahaufnahme eines jungen Huskys im Schlittenhundegeschirr und Schnee.

Dokumentation

Erlebnisreisen: Schweden – Roadtrip zum Polarkreis

Spektakuläre Nordlichter, Schlittenhundefahrten und eine frostige Nacht im Eishotel: Auf ihrem Schweden-Roadtrip erleben die Freunde Sarazar, Benni und Max jede Menge Abenteuer.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
05.10.2025
12:05 - 12:30 Uhr

Mehr

Erlebnisreisen Sendetypical

Erlebnisreisen

Sie reisen von der Hauptstadt Stockholm über den märchenhaften Nationalpark Skuleskogen bis in den Norden nach Kiruna. Dabei versuchen die Kumpanen sich als Angler, fahren mit Schlittenhunden, schlafen in einem Eishotel und suchen die Polarlichter.

