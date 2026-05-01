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Kaiser Karl und Zita.

Dokumentation

Die Windsors und Österreich (2/2)

Als der neue englische König Charles III. im Mai 2023 gekrönt wurde, wird wenigen bewusst gewesen sein, dass damit ein Achtel Steirer den englischen Thron besteigt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.05.2026
12:45 - 13:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Geschichtsdokumentationen

Die Windsors und Österreich

Denn Charles' Urgroßvater Prinz Alexander von Hessen, der in russischen Diensten stand, musste einst wegen einer nicht standesgemäßen Heirat den Hof verlassen. (Im Bild oben Kaiserin Zita und Kaiser Karl, der letzte Kaiser von Österreich)

Prinz Philipp mit seinen Eltern.
Prinz Philipp mit seinen Eltern.
Quelle: ORF/Clever Contents.

Doch er war auch ein Cousin von Erzherzogin Sophie, der Mutter von Kaiser Franz Joseph. So konnte er in österreichische Dienste treten und wurde nach Graz versetzt, wo er mit seiner Frau lebte. Dort kam ihr Sohn Ludwig zur Welt, der erste Prinz einer neuen Dynastie, dem Haus Battenberg. Ludwig ging später nach England, heiratete dort eine Enkelin von Queen Victoria und machte Karriere in der Royal Navy. Im Ersten Weltkrieg folgte er dem Beispiel des Königshauses.

König Georg V. änderte den Namen seiner Familie von Sachsen-Coburg und Gotha in das urenglische "House of Windsor". Und aus Ludwig von Battenberg wurde Louis Mountbatten. Sein Enkelsohn war Prinz Philipp, Ehemann von Queen Elizabeth und Vater von Charles III. Noch heute erinnert eine Villa in Graz an die Battenberger und auch die Taufe des Urgroßvaters von König Charles hat Spuren in der Murmetropole hinterlassen.

Eine Dokumentation von Alexander Frohner.

Victoria und Sisi.
Dokumentation -

Die Windsors und Österreich (1/2)

Ein neuer Dokuzweiteiler begibt sich auf eine Spurensuche der britischen Könige und ihrer Beziehung zum habsburgischen Österreich.

Sendungsbereich:
Die Windsors und Österreich

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