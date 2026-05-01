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Victoria und Sisi.

Dokumentation

Die Windsors und Österreich (1/2)

Ein neuer Dokuzweiteiler begibt sich auf eine Spurensuche der britischen Könige und ihrer Beziehung zum habsburgischen Österreich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.05.2026
12:00 - 12:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Geschichtsdokumentationen

Die Windsors und Österreich

Geschenke und Gefälligkeiten prägten die Beziehung zwischen Franz Joseph und Victoria, die von gegenseitiger Hochachtung geprägt war. (Im Bild oben: Elisabeth und Victoria)

Weniger gut hingegen war der Eindruck, den Kaiserin Elisabeth bei der Queen hinterließ, sie war regelmäßig in deren Reich zu Gast, doch die so unterschiedlichen Frauen verstanden sich nicht. Victoria übermittelte mehrere hohe Auszeichnungen an Franz Joseph, ein besonderer Schatz ist dabei der Hosenbandorden, dessen Ornat bis heute in Wien verwahrt wird. Queen Victorias Sohn und Nachfolger Edward VII. schätzte Österreich und besuchte es häufig.

Seine Anwesenheit prägte den Geschmack der Wiener Gentlemen. Hier konnte er auch Verwandte besuchen, die Coburger oder die im prächtigen Schloss Nikolsburg an der mährisch-niederösterreichischen Grenze lebenden Mensdorf-Poullies. Diese waren Cousins von Queen Victoria, wegen der nahen Verwandtschaft zum britischen Königshaus stiegen sie in die habsburgische Hochdiplomatie auf.

Edward VIII.
König Edward VIII.
Quelle: ORF/Clever Contents.

Als nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie das Schicksal des letzten Kaiserpaars unklar wurde, schickte der englische König Georg V. einen seiner Offiziere zu ihrem Schutz nach Eckartsau. Nur wenige Monate zuvor war der letzte russische Zar Nikolaus II. ermordet worden, der britische Monarch wollte dem österreichischen Ex-Kaiser und dessen Familie ein gleiches Schicksal ersparen.

Georgs Sohn und Nachfolger Edward VIII. erschütterte die Welt mit seiner Abdankung 1936. Nach seiner legendären Abschiedsrede im englischen Radio tauchte er sofort unter - in Österreich. Für Monate versteckte sich der Ex-Monarch nun im niederösterreichischen Schloss Enzersfeld und wartete dort die Scheidung von Wallis Simpson ab, jener Frau, für die er auf den Thron verzichtete.

Eine Dokumentation von Alexander Frohner.

Kaiser Karl und Zita.
Dokumentation -

Die Windsors und Österreich (2/2)

Als der neue englische König Charles III. im Mai 2023 gekrönt wurde, wird wenigen bewusst gewesen sein, dass damit ein Achtel Steirer den englischen Thron besteigt.

Sendungsbereich:
Die Windsors und Österreich

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