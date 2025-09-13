Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Die Reisen der Habsburger
  4. Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (2/2)
Sisis Freiheit auf See

Dokumentation

Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (2/2)

Kaiserin Elisabeth war die wohl erste monarchische Globetrotterin und bereiste ganz Europa.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.09.2025
10:45 - 11:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Sie fuhr nach Irland zum Reiten – nicht ohne ihre eigenen Pferde mitzubringen, nach Korfu, wo sie sich das Achilleion baute, und mit der kaiserlichen Yacht kreuz und quer durchs Mittelmeer.

Franz Joseph auf einer Zugreise
Franz Joseph auf einer Zugreise - selten begleitete er Elisabeth (Spielszene)
Quelle: ORF/D5 Produktion

Sie lebte abgeschirmt von Paparazzi an der Riviera in Cap Martin und wurde einer der ersten Gäste des eleganten Hotel Reid's auf Madeira. Präzise waren ihre oft monatelangen Reisen geplant und fotografisch dokumentiert. Geld spielte keine Rolle. Wo sie war, tat sie, was sie wollte.

Oft war ein Glas Milch ihre größte Freude, aber genauso auch ein Kleid von Charles F. Worth in Paris, dem Erfinder der Haute Couture. Bei Kairo bestieg sie die Pyramiden von Gizeh. Inkognito lief sie durch die Bazare von Algiers. Eine Englandreise schlug mit umgerechnet fast eineinhalb Millionen Euro zu Buche. Es sollte nicht ihr teuerster Trip bleiben. Schauspielszenen und herrliche Bilder von den damaligen Reisezielen der Kaiserin geben einen Begriff von Elisabeths lebenslanger Reiselust.

Eine Dokumentation von Isabel Gebhart
Buch: Andreas und Carola Augustin

Sisis Gymnastik
Dokumentation -

Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (1/2)

Die Habsburger waren unter den ersten gekrönten Häuptern, die das Reisefieber erfasste. Kaiserin Elisabeth war eine der größten Reisenden ihrer Zeit.

Sendungsbereich:
Die Reisen der Habsburger

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.