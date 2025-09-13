Hauptnavigation

  3. Die Reisen der Habsburger
  4. Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (1/2)
Sisis Gymnastik

Dokumentation

Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (1/2)

Die Habsburger waren unter den ersten gekrönten Häuptern, die das Reisefieber erfasste. Kaiserin Elisabeth war eine der größten Reisenden ihrer Zeit.

Datum:
Sendetermin
13.09.2025
09:55 - 10:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mit einer Reisekasse, die ihr kaiserlicher Ehemann stets prall gefüllt hielt, bereiste sie in Begleitung ihres Hofstaats den Kontinent.

Sisis Haarpflege
Sisis Haarpflege, auch auf Reisen durfte es da an nichts fehlen
Quelle: ORF/D5 Produktion

Dabei besuchte sie Metropolen und hob Kurorte aus der Taufe. Vierzig Tonnen Reisegepäck, inklusive ihrer Reitpferde, kamen da schon mal auf die Achsen des luxuriösen Hofzuges.

Im Troß Hofdamen, Privatsekretäre, Obersthofmeister, Diener, Köche, Friseuse, Masseuse, Kammerzofen, Reitlehrer und Stallburschen. Reenactments und nachkolorierte Ansichten illustrieren – und Experten analysieren – die Fakten und die Psychologie hinter den Reisen der kaiserlichen Gesellschaft.

Eine Dokumentation von Isabel Gebhart
Buch: Andreas und Carola Augustin

Sisis Freiheit auf See
Dokumentation -

Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (2/2)

Kaiserin Elisabeth war die wohl erste monarchische Globetrotterin und bereiste ganz Europa.

Die Reisen der Habsburger

