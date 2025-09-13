Dokumentation
Die Reisen der Habsburger - Elisabeth (1/2)
Die Habsburger waren unter den ersten gekrönten Häuptern, die das Reisefieber erfasste. Kaiserin Elisabeth war eine der größten Reisenden ihrer Zeit.
- 13.09.2025
- 09:55 - 10:45 Uhr
- D / CH / A
Mit einer Reisekasse, die ihr kaiserlicher Ehemann stets prall gefüllt hielt, bereiste sie in Begleitung ihres Hofstaats den Kontinent.
Dabei besuchte sie Metropolen und hob Kurorte aus der Taufe. Vierzig Tonnen Reisegepäck, inklusive ihrer Reitpferde, kamen da schon mal auf die Achsen des luxuriösen Hofzuges.
Im Troß Hofdamen, Privatsekretäre, Obersthofmeister, Diener, Köche, Friseuse, Masseuse, Kammerzofen, Reitlehrer und Stallburschen. Reenactments und nachkolorierte Ansichten illustrieren – und Experten analysieren – die Fakten und die Psychologie hinter den Reisen der kaiserlichen Gesellschaft.
Eine Dokumentation von Isabel Gebhart
Buch: Andreas und Carola Augustin