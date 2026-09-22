Sizilien - Blüten, Strand und Meer

Radicepura Park in Giarre - Sizilien.

Quelle: ORF

Parco Paternò del Toscano: Der romantische Garten Parco Paternò del Toscano nördlich von Catania ist ein spektakulärer Naturpark mit historischer Bedeutung. Gewachsen auf einem alten Lavastrom besitzt der Garten auch ein Bewässerungssystem aus dem Mittelalter.



Radicepura Park: Im Radicepura Park in Giarre wird gerade das große Garten-Festival vorbereitet. Eine Gartenschau, die alle zwei Jahre stattfindet. Junge Gartendesignerinnen und -designer aus ganz Europa haben hier die Möglichkeit, ihre Entwürfe als Schaugärten umzusetzen.



Wüstengarten Cuba: Fast schon am südlichsten Zipfel Siziliens bei Siracusa entdeckt Karl Ploberger eine besondere Garten-Welt - eine grüne Wüste. Gigantische Kakteen, Agaven, Yuccas und viele andere botanische Raritäten wachsen im Familiengarten von Mariolina Palermo.