Dokumentation
Sizilien - Blüten, Strand und Meer
Sizilien - eine Insel mit atemberaubender Landschaft, einem unglaublichen Reichtum an Kulturpflanzen und vielen liebevoll angelegten Gärten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 03.11.2026
- 13:10 - 13:55 Uhr
Karl Ploberger begibt sich auf Entdeckungsreise nach den schönsten blühenden Paradiesen der Insel. Eine extreme Vielfalt erwartet ihn, ein Konglomerat an moderner und künstlerischer Gestaltung, aber auch naturnaher und mediterraner Gartenkunst. Ja sogar in einer beeindruckenden Wüstenlandschaft findet er sich wieder. Der imposante Vulkan Ätna zwischen Meer und Land bildet dabei eine dramatische Kulisse.
Von Taormina über Siracusa bis Catania
Garten der Villa Schuler: Am Rande der Altstadt von Taormina liegt der erste Garten, den Karl Ploberger auf seiner Reise besucht. Eine Oase der Ruhe ist dieses Stückchen Natur. Rund 300 verschiedene Pflanzenarten wachsen hier, etwa verschiedene Orangensorten, Mandarinen, Grapefruits und Zitronen - eine regelrechte Duftsafari mit mediterranen Aromen.
Parco Paternò del Toscano: Der romantische Garten Parco Paternò del Toscano nördlich von Catania ist ein spektakulärer Naturpark mit historischer Bedeutung. Gewachsen auf einem alten Lavastrom besitzt der Garten auch ein Bewässerungssystem aus dem Mittelalter.
Radicepura Park: Im Radicepura Park in Giarre wird gerade das große Garten-Festival vorbereitet. Eine Gartenschau, die alle zwei Jahre stattfindet. Junge Gartendesignerinnen und -designer aus ganz Europa haben hier die Möglichkeit, ihre Entwürfe als Schaugärten umzusetzen.
Wüstengarten Cuba: Fast schon am südlichsten Zipfel Siziliens bei Siracusa entdeckt Karl Ploberger eine besondere Garten-Welt - eine grüne Wüste. Gigantische Kakteen, Agaven, Yuccas und viele andere botanische Raritäten wachsen im Familiengarten von Mariolina Palermo.
Botanischer Garten von Catania: Der berühmte "Orto Botanico" ist eine grüne Insel mitten in Catania, der zweitgrößten Stadt Siziliens. In italienischer Gartenbaukunst angelegt, beherbergt der Garten exotische Pflanzen, unzählige Palmen und Sukkulenten. Der sizilianische Garten ist unterteilt in verschiedene Bereiche, die den natürlichen Lebensräumen der Pflanzenwelt auf Sizilien nachempfunden sind.
Garten "Le Stanze in Fiore": Zimmer in voller Blüte, auf Italienisch "Le Stanze in Fiore" - mitten in Catania taucht Karl Ploberger in einen dicht bewachsenen und blühenden Dschungel ein. Ein Seelengarten, in dem eine Künstlerin ihre Gefühle offenbart.