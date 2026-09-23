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Das Paradies in der Ferne Sendebereich Hintergrund

Das Paradies in der Ferne

Karl Ploberger entdeckt die schönsten Gartenparadiese der Welt.

Gärten, die wie aus einer anderen Welt wirken, exotische Pflanzen und faszinierende Menschen mit einer ganz besonderen Leidenschaft: Karl Ploberger macht sich auf die Suche nach den schönsten Gartenparadiesen fernab der Heimat.
Er entdeckt verborgene Oasen, blickt hinter Gartenzäune und lässt sich von außergewöhnlichen Ideen inspirieren. Dabei zeigt sich: Ein Paradies kann überall entstehen – wenn man weiß, wie man es zum Blühen bringt.

Das Bild zeigt einen Zitronenbaum mit einer reifen, gelben Zitrone im Vordergrund. Im Hintergrund ist ein helles, historisches Gebäude unter blauem Himmel sichtbar. Grüne Blätter und Blüten umgeben die Zitrone.
Dokumentation -

Sizilien - Blüten, Strand und Meer

Sizilien - eine Insel mit atemberaubender Landschaft, einem unglaublichen Reichtum an Kulturpflanzen und vielen liebevoll angelegten Gärten.

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Das Paradies in der Ferne

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