Das Paradies in der Ferne

Gärten, die wie aus einer anderen Welt wirken, exotische Pflanzen und faszinierende Menschen mit einer ganz besonderen Leidenschaft: Karl Ploberger macht sich auf die Suche nach den schönsten Gartenparadiesen fernab der Heimat.
Er entdeckt verborgene Oasen, blickt hinter Gartenzäune und lässt sich von außergewöhnlichen Ideen inspirieren. Dabei zeigt sich: Ein Paradies kann überall entstehen – wenn man weiß, wie man es zum Blühen bringt.
Gärten, die wie aus einer anderen Welt wirken, exotische Pflanzen und faszinierende Menschen mit einer ganz besonderen Leidenschaft: Karl Ploberger macht sich auf die Suche nach den schönsten Gartenparadiesen fernab der Heimat.