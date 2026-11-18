Dokumentation
Karibische Gartenträume auf Guadeloupe
Gigantische Wasserfälle, karibisch türkises Meer, endlose Sandstrände und die rauen Berghänge rund um den Vulkan La Soufrière: Die Karibikinsel Guadeloupe.
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Die Insel Guadeloupe gehört zu den Kleinen Antillen, sie besteht aus zwei "Flügeln", die nur an einer Stelle durch zwei Brücken verbunden sind - daher die Bezeichnung "Schmetterlingsinsel". Das französische Überseedepartement, das zur Europäischen Union gehört, vereint die karibische Lebensfreude mit dem französischen "Laissez-faire" und der kulturellen Vielfalt der Bewohner aus allen Teilen der Erde.
Auf seiner Entdeckungsreise ist Biogärtner Karl Ploberger den botanischen Besonderheiten auf der Spur: Parks und Gärten voller üppiger Vegetation. Viele Pflanzen sind bei uns gut bekannt, zieren sie doch als Zimmerpflanzen so manche Fensterbank.
Der tropische Regenwald, der auf Guadeloupe zu finden ist, bietet nicht nur vielen Tieren eine Heimat, sondern auch Pflanzen, die von den Bewohnern wegen ihrer Heilkräfte gesammelt werden. Mit dabei der Besuch einer Bananenplantage.
Eine Dokumentation von Alex J. Limberger