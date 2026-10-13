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Die Aufnahme zeigt einen Strand mit Palmen und sanften Wellen. Im Hintergrund sind grüne Berge und ein klarer, blauer Himmel sichtbar. Am Strand liegen Äste und Seegras.

Dokumentation

Das Paradies in der Ferne - Dominica - Die Naturinsel in der Karibik

Karl Ploberger erkundet ein ganz besonderes Naturparadies. Dominica - der Geheimtipp unter den Inseln in der Karibik.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.11.2026
16:45 - 17:30 Uhr

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Das Paradies in der Ferne Sendetypical

Das Paradies in der Ferne

Ein Land vulkanischen Ursprungs, üppig grün mit nebelverhangenen Bergen und einer tropischen Pflanzenwelt. Umrahmt von Sonne, Strand und Meer leben die Menschen hier die karibische Lebensfreude. Versteckt in dieser atemberaubenden Landschaft entdeckt Karl Ploberger viele tropische Gartenparadiese.

Das Bild zeigt eine schmale, hölzerne Brücke, die über einen begrünten Weg führt. Umgeben von dichter Vegetation, einschließlich Farne, Sträucher und Bäume, führt der Weg in einen bewaldeten Bereich.
Danesmoate Gardens.
Quelle: ORF

Künstlerischer Tropengarten mit Meerblick: Hoch oben auf den Klippen liegt das Anwesen von Michelle Murphy, einer Künstlerin aus dem US-amerikanischen Philadelphia.

Eine tropische Blüh-Oase - Meerblick inklusive. Hier wachsen viele botanische Besonderheiten wie der Papageienschnabel, ein Kalebassen-Baum oder der Ylang-Ylang-Baum, dessen wohlriechende Blüten die Basis des Parfums "Chanel Nr. 5" sind.

Botanischer Garten von Roseau: Der Botanische Garten in der Inselhauptstadt Roseau hat eine lange Geschichte. Angelegt wurde er 1890 in der britischen Kolonialzeit. Heute dient der 40 Hektar große Landschaftspark auch als Erholungsraum. Ein von Hurrikan David im Jahr 1979 durch einen hohen Baum zerquetschter Schulbus führt den Besucherinnen und Besuchern die Wetterextreme vor Augen, die auf Dominica omnipräsent sind.

Das Bild zeigt eine Ananas-Pflanze. Im Vordergrund ist der fruchttragende Teil mit kleinen, orangefarbenen und lila Blüten zu sehen. Die grünen, spitzen Blätter umgeben die Frucht.
Free Up Farm in Dominica.
Quelle: ORF

Free Up Farm: Am Fuße des ruhenden Vulkans Mourne Diablotins im Norden der Insel liegt die Free Up Farm - ein sieben Hektar großes Paradies mit exotischem Obst, Gemüse und vielen Kräutern. Diese Bio-Landwirtschaft ist das Lebensprojekt von Lubitza "Lulu" Currie und Aubrey Bynoe. Der Anbau ist hier auf Dominica durch die Wetterkapriolen eine enorme Herausforderung. Lulu und Aubrey haben sich auf klimaresistente Nutzpflanzen und geeignete Anbausysteme spezialisiert.

Zion-Valley-Kräutergarten: Im Tal vor den spektakulären Victoria-Wasserfällen liegt mitten im Regenwald versteckt der Zion-Valley-Kräutergarten. Sein Besitzer ist auf Dominica sehr bekannt: Moses Joseph James. Seit vielen Generationen erprobt seine Familie die Wirkung verschiedener Heilkräuter.

Im Bild sind üppige grüne Pflanzen und Farne in einem tropischen Garten zu sehen. Im Hintergrund fließt ein schmaler Wasserfall über eine Felsenwand. Der Himmel ist teilweise bewölkt.
Papillote Tropical Gardens in Dominica.
Quelle: ORF

Tropischer Papillote-Garten: Anne Baptiste ist mit dem stolzen Alter von 93 Jahren eine Garten-Legende auf Dominica. Sie hat sich hier mit großer Gartenleidenschaft eine karibische Oase geschaffen.

Zwei Wasserfälle plätschern in dem zwei Hektar großen Garten die grünen Hänge herab, dazwischen heiße Vulkanquellen und botanische Kostbarkeiten.

Indian River: Ein besonderes Highlight auf Karl Plobergers Reise ist die Indian-River-Tour durch die dicht bewachsene Dschungel-Landschaft. Der Fluss ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Denn hier wurden einst Szenen des Kino-Blockbusters "Fluch der Karibik 2" mit den Hollywood-Stars Keira Knightley, Johnny Depp und Orlando Bloom gedreht.

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