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Das Bild zeigt eine Gartenlandschaft mit verschiedenen Pflanzen, darunter Palmen und andere grüne Gewächse. Im Vordergrund sind orangefarbene Blüten zu sehen. Der Himmel ist blau mit einigen Wolken.

Dokumentation

Das Paradies in der Ferne - Die duftenden Gärten an der Cote d'Azur

Die Côte d'Azur - sonnenverwöhnte Strände, azurblaues Meer und der Inbegriff von Luxus. Die Region im Südosten Frankreichs hat aber noch eine andere, ja fast magische Seite: ihre duftenden Gärten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.11.2026
16:00 - 16:45 Uhr

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Das Paradies in der Ferne Sendetypical

Das Paradies in der Ferne

Es ist ein wahres Paradies für die Sinne, wo die Natur in ihrer schönsten Form blüht und die Luft von betörenden Düften erfüllt ist.

Karl Ploberger begibt sich auf eine Duftsafari durch die paradiesischen Gärten an der französischen Riviera.

Jardin de la Villa Fort France: Die pittoreske Villa und den Garten ließ die britische Schriftstellerin Lady Fortescue um 1930 errichten. Heute gehört dieser Parfüm-Garten Valérie und Pierre de Courcel. Mit rund 1.000 verschiedenen Pflanzenarten ist er eine gelungene Komposition an Formen und Strukturen mit unterschiedlichen Grüntönen.

Gärten des Internationalen Parfümeriemuseums: Seit etwa 400 Jahren werden an der Côte d'Azur erlesene Düfte produziert. Die wichtigsten Duft- und Aromapflanzen wie Jasmin, Mai-Rose, Tuberose und Iris wachsen in den Gärten des Parfum-Museums in Umland von Grasse.

Das Bild zeigt eine Küstenlandschaft an der Côte d'Azur. Im Vordergrund sind grüne Bäume und Sträucher, im Hintergrund ein azurblaues Meer mit einem Yachthafen und einer Stadtansicht. Der Himmel ist klar und blau.
Menton an der Côte d'Azur.
Quelle: ORF

Töpferblumen-Garten: Die Künstlerin Anne Marie Deloire lebt im Hinterland von Nizza im Einklang mit der Natur. Sie liebt die Töpferkunst. Die Mauern sind voll mit getöpferten Muscheln, Glasmurmeln und Schneckenhäusern - maritime Kreationen, die in diesem Naturgarten den Eindruck eines Korallenriffs vermitteln.

Jardin Serre de la Madone: Der Garten "Serre de la Madone" in Menton ist von großer historischer Bedeutung. Gartenikone Lawrence Johnston hat dieses berühmte Gartenreich gestaltet und sich den Traum eines riesigen mediterranen Gartens erfüllt.

Das Bild zeigt einen Garten mit vielfältigen Pflanzen, darunter Palmen und Kakteen. Im Hintergrund ist das azurblaue Meer und Hügel mit Bäumen und Häusern sichtbar. Der Himmel ist teilweise bewölkt.
Die Villa Ephrussi de Rothschild, umgeben von neun Themengärten.
Quelle: ORF

Clos du Peyronnet: Ein weiteres Highlight ist der Garten "Clos du Peyronnet". Das geschichtsträchtige Anwesen ist das Erbe der Familie Waterfield. Sein letzter Besitzer William Waterfield gehörte zu den großen englischen Pflanzensammlern von Menton. Hier trifft wilde Üppigkeit auf wohlüberlegte Ordnung.

La Mouissone: Dieses Landgut liegt in Grasse auf einem mehrere hundert Jahre alten Olivenhain. Hier lebt die Britin und Gartenenthusiastin Lady Lockett. Die mediterrane Oase ist ihr Rückzugsort, perfekt zum Abschalten. Sogar Königin Victoria soll hier schon einmal zu Besuch gewesen sein.

Das Bild zeigt einen Garten mit Pflanzen und einem schmalen Wasserlauf. Am Ende des Weges ist ein Bogen mit einem dunklen Eingang sichtbar. Rundherum sind grüne Sträucher und Blumen.
Einer der neuen Themengärten der Villa Ephrussi de Rothschild.
Quelle: ORF

Villa Ephrussi de Rothschild: Auf der Halbinsel Cap Ferrat liegen die Gärten der Villa Ephrussi de Rothschild.

Auf dem teuersten Boden in der Gegend hat sich hier die Milliardärstochter Beatrice Ephrussi de Rotschild Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Gartentraum erfüllt - in neun verschiedenen Themengärten mit einer enormen Pflanzenvielfalt.

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