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Das Bild zeigt eine schmale, hölzerne Brücke, die über einen begrünten Weg führt. Umgeben von dichter Vegetation, einschließlich Farne, Sträucher und Bäume, führt der Weg in einen bewaldeten Bereich.

Dokumentation

Das Paradies in der Ferne - Das blühende Dublin

Karl Ploberger erkundet die üppig blühenden Gartenparadiese in und rund um Dublin. Romantisch, üppig und magisch - das sind Irlands Gärten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.11.2026
15:30 - 16:00 Uhr

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Das Paradies in der Ferne Sendetypical

Das Paradies in der Ferne

Neben einigen öffentlichen Anlagen stehen viele private Gärten und ein grünes Garten-Highlight auf dem Programm: das private Gartenreich des Bassisten der irischen Kult-Rockband U2, Adam Clayton, der Karl Ploberger seine Gartentüren öffnet.

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