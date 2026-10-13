Dokumentation
Das Paradies in der Ferne - Das blühende Dublin
Karl Ploberger erkundet die üppig blühenden Gartenparadiese in und rund um Dublin. Romantisch, üppig und magisch - das sind Irlands Gärten.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 14.11.2026
- 15:30 - 16:00 Uhr
Neben einigen öffentlichen Anlagen stehen viele private Gärten und ein grünes Garten-Highlight auf dem Programm: das private Gartenreich des Bassisten der irischen Kult-Rockband U2, Adam Clayton, der Karl Ploberger seine Gartentüren öffnet.