Dokumentation
Die Idee
Die Mauer ist gerade gefallen, da planen drei Radiomacher ein Konzert für Zehntausende - in nur 50 Stunden. "Das legendäre Konzert für Berlin ’89" erzählt die unglaubliche Geschichte.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 04.11.2026
- 20:15 - 21:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Kurz nach dem Fall der Berliner Mauer entsteht beim Sender Freies Berlin eine ungewöhnliche Idee: Drei Radiomacher wollen innerhalb weniger Tage ein großes Konzert organisieren. Musiker aus Ost und West sollen gemeinsam auftreten, Zehntausende Menschen dabei sein. Doch für die Vorbereitung bleiben gerade einmal 50 Stunden. "Das legendäre Konzert für Berlin ’89" rekonstruiert, wie aus einer spontanen Idee ein außergewöhnliches musikalisches Ereignis wird.
50 Stunden für ein Konzert in Berlin
Während Berlin nach der Öffnung der Mauer im Ausnahmezustand ist, beginnen die Organisatoren mit den Vorbereitungen. Innerhalb kürzester Zeit müssen Künstler angefragt, Reisen organisiert und technische Fragen geklärt werden. BAP und Nina Hagen sagen zu, die Toten Hosen machen sich aus Paris auf den Weg nach Berlin. Auch Udo Lindenberg will bei dem Konzert dabei sein.
Gleichzeitig versuchen die Radiomacher, Bands und Musiker aus der DDR zu erreichen. Telefonate, persönliche Kontakte und viel Improvisation bestimmen die Vorbereitungen. Was unter normalen Umständen Wochen oder Monate dauern würde, muss innerhalb weniger Stunden entschieden werden.
Stars unterwegs - aber plötzlich fehlt die Bühne
Der Plan sieht zunächst einen symbolträchtigen Veranstaltungsort vor: Das Konzert soll vor dem Reichstag und damit unmittelbar an der gerade geöffneten Berliner Mauer stattfinden. Doch nur 29 Stunden vor dem geplanten Beginn wird dieser Plan aus Sicherheitsgründen gestoppt.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Vorbereitungen längst in vollem Gang, erste Künstler bereits unterwegs. Die Organisatoren stehen damit vor einem neuen Problem: Für das geplante Konzert mit Zehntausenden Menschen gibt es plötzlich keinen Veranstaltungsort mehr.
Ein Konzert im Ausnahmezustand
Während weiterhin nach einer Lösung gesucht wird, verändert sich Berlin von Stunde zu Stunde. Menschen aus Ost und West begegnen sich, Straßen und Grenzübergänge sind voller Besucher, und mitten in dieser historischen Situation soll ein gemeinsames Konzert entstehen.
"Das legendäre Konzert für Berlin ’89" erzählt von den chaotischen Stunden zwischen Mauerfall und Konzert, von improvisierten Entscheidungen und der Suche nach Künstlern und Bühne. Im Mittelpunkt stehen drei Radiomacher, die eine spontane Idee nicht mehr loslässt - und die versuchen, die besondere Stimmung dieser Tage in ein gemeinsames musikalisches Ereignis zu verwandeln.