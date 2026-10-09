Dokumentation
Das Konzert
Die Stars sind unterwegs, doch noch immer fehlt die Bühne. In nur 29 Stunden entsteht das "Konzert für Berlin" - ein musikalischer Ausnahmezustand wenige Tage nach dem Mauerfall.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 04.11.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die Künstler haben zugesagt, einige sind bereits unterwegs nach Berlin – doch das geplante Konzert zum Mauerfall steht plötzlich ohne Veranstaltungsort da. Nur 29 Stunden bleiben, um eine neue Bühne zu finden und Zehntausende Menschen zu erreichen. Die Rettung kommt mit der Deutschlandhalle: Dort kann die Bühne eines Countryfestivals kurzerhand für das Konzert stehen bleiben.
29 Stunden bis zum Konzert
Mit dem neuen Veranstaltungsort beginnt der nächste Wettlauf gegen die Zeit. Innerhalb weniger Stunden muss sich herumsprechen, dass das Konzert tatsächlich stattfindet. Gleichzeitig steckt Berlin nach der Öffnung der Mauer im Verkehrschaos. Künstler und Crew müssen rechtzeitig zur Deutschlandhalle gelangen - und Joe Cocker zunächst überhaupt aus Dänemark nach Berlin gebracht werden.
Am 12. November 1989 öffnen schließlich die Türen der Deutschlandhalle. Auf der Bühne treffen Musiker aus Ost und West aufeinander. BAP spielt erstmals vor Fans aus der DDR, Udo Lindenberg verändert für diesen besonderen Abend seinen „Sonderzug nach Pankow“, und auch die Toten Hosen gehören zum umfangreichen Programm.
Ost und West gemeinsam auf einer Bühne
Das Konzert wird zu einem musikalischen Ereignis inmitten der historischen Umbrüche jener Tage. Elf Stunden lang stehen zahlreiche Künstler auf der Bühne. Für Musiker und Publikum ist der Abend eng mit den Ereignissen rund um den Fall der Berliner Mauer verbunden.
Zum Finale kommen fast alle beteiligten Künstler noch einmal zusammen. Gemeinsam mit Joe Cocker singen sie "With a Little Help from My Friends" - der Abschluss eines Konzerts, das nur wenige Tage zuvor noch nicht einmal geplant war.
"Das legendäre Konzert für Berlin ’89" rekonstruiert in der zweiten Folge die letzten chaotischen Stunden der Vorbereitung und den Abend in der Deutschlandhalle. Aus Improvisation, Zeitdruck und einer spontanen Idee entsteht ein Konzert, bei dem Musiker aus Ost und West gemeinsam auf der Bühne stehen.