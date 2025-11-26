Hauptnavigation

Steinfelsen vor schneebedecktem Gebirge

Dokumentation

Tibet - Von der Quelle bis zur großen Schlucht

Dieser Fluss ist ein Mythos, ein Gigant - und vielen ist er heilig. Der Brahmaputra legt von seiner Quelle am Dach der Welt bis zur Mündung im Indischen Ozean 3.100 Kilometer zurück.

Datum:
06.01.2026
10:15 - 11:00 Uhr
D / CH / A

Brahmaputra Sendetypical mit Logo 2400x1350-16zu9

Brahmaputra

Er ernährt Millionen von Menschen in China, Indien und Bangladesch und erschafft riesige Gebiete voll faszinierender Biodiversität.

Brahmaputra, Sohn des Schöpfers, ist nur einer seiner vielen Namen. Im Oberlauf, im Tibetischen Hochland, heißt er Yarlung Tsangpo. Nicht der heilige Berg Tibets, der Kailash, ist sein Ursprung, sondern der Angsi-Gletscher rund 250 Kilometer südöstlich des Kailash. Ohne ihn könnten die unsichtbaren Blauschafe des Himalaya, die scheuen Wildesel, die pfeilschnellen Tibet-Antilopen oder die zotteligen Wild-Yaks nicht existieren. Sie wiederum sind Lebensgrundlage für die am höchsten lebenden Nomaden der Erde.

Junge Frau
Dokumentation -

Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya. Tibet - Von der Quelle bis zur großen Schlucht.1/5

Nomadin, West Tibet

Sandberge vor Wasser
Dokumentation -

Brahmaputra – Der große Fluss vom Himalaya. Tibet - Von der Quelle bis zur großen Schlucht.2/5

Sanddünen am Yarlung Tsangpo.

Flussschleife aus der Vogelperspektive
Dokumentation -

Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya. Tibet - Von der Quelle bis zur großen Schlucht.3/5

Erosionslandschaft, Kali Gandaki Schlucht

Felder vor Felsen
Dokumentation -

Brahmaputra – Der große Fluss vom Himalaya. Tibet - Von der Quelle bis zur großen Schlucht.4/5

Buchweizenfelder, Kali Gandaki Schlucht.

Steinfelsen vor schneebedecktem Gebirge
Dokumentation -

Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya. Tibet - Von der Quelle bis zur großen Schlucht.5/5

Erosionslandschaft bei Tholing, West Tibet.

Weit im Osten macht der Fluss eine große Schleife, dreht nach Süden ab und durchschneidet den Himalaya. Dies ist die tiefste Schlucht der Erde - bis zu 3.000 Meter in den Fels geschnitten. Die große Schlucht führt den Fluss in eine neue Dimension: in das feuchtmilde Tiefland von Bengalen, eines der regenreichsten und fruchtbarsten Gebiete Asiens.

Ein Film von Klaus Feichtenberger

Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya

