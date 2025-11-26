Hauptnavigation

Nashorn im Wasser

Dokumentation

Bangladesch - Von der Tiefebene zum Ozean

In der Tiefebene von Assam umfasst der Brahmaputra ein Land von stiller Schönheit und schier unerschöpflichem Reichtum: Indiens magischen Kaziranga Nationalpark.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.01.2026
11:50 - 12:35 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Brahmaputra

Hier erinnert die Natur in ihrer Ursprünglichkeit und Vielfalt an längst vergangene Zeiten.

Flussschleife von oben geshen
Abendstimmung am Brahmaputra
Es ist eine Welt, die den Intervallen des Monsuns unterworfen ist. In den trockenen Perioden bildet der Fluss Inseln, in den Regenzeiten wiederum verschwinden ganze Regionen im Wasser.

Bangladesch ist ein Land, das ganz auf Sand gebaut ist. Sand, den der Brahmaputra, der hier Jamuna heißt, aus dem Himalaya gebracht hat. Fließend ist der Übergang zwischen Land und Wasser. Mehr als 100 Kilometer dringt das Salzwasser bei Flut ins Schwemmland vor.

Flusslandschaft mit Rehen.
Gigantisches Deltagebiet in Bangladesh
Im Schlick aus dem Himalaya jagen sich hier Krokodile und Bindenwarane gegenseitig, während Winkerkrabben wertvolle Nährstoffe aus dem Sand sieben.

Das gigantische Mündungsdelta des Brahmaputra sucht weltweit seinesgleichen: Der große Fluss aus dem Himalaya hat sich längst mit dem Ganges und dem Meghna vereint und entlädt die nährstoffreichen Gaben vom Dach der Welt in die Tiefen des Indischen Ozeans. Lebensspender auch hier, mehr als 3.000 Kilometer von seinem Ursprung entfernt.

Ein Film von Heinz Leger.

Brahmaputra - Der große Fluss vom Himalaya

