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Ein Mann in einer Winterjacke füttert Schafe in einem Schneegestöber, im Hintergrund ist ein traditionelles alpines Holzhaus zu erkennen.

Dokumentation

Vom Traunviertel ins Villgratental

Auch in diesem Teil von "Bergbauernleben" werden die beiden Bergbauernfamilien aus Oberösterreich und Osttirol vorgestellt, dieses Mal begleiten wir sie durch Herbst und Winter.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

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Bergbauernleben Sendetypical 3sat 16zu9

Bergbauernleben

Die vorgestellten "Bioniere" sind Bauern aus Leidenschaft. Zwei unterschiedliche Landschaften stehen zudem im Mittelpunkt: Das Traunviertel, mit seinen unzähligen grünen Hügeln ist der Hausruck der größte Bergzug im Alpenvorland und das malerische Villgratental mit seinen unberührten Bergen.

Drei Frauen und ein Mädchen, lächelnd in einer heimeligen Küche stehend, bereiten gemeinsam Teigwaren zu, umgeben von Küchenutensilien und frisch geformten Nudeln.
Bernadette Schett mit ihren Töchtern Miriam und Rebecca und ihrer Enkelin bei der Zubereitung von Teigwaren.
Quelle: ORF / epo film

Wir erleben Herbst und Winter. Josef Schett wächst im schwer zugänglichen Villgratental mit seinen steilen Hängen auf. Der wuchtige Hof steht an einem Hang, der einem Respekt abverlangt. Von Anfang an spürt er eine tiefe Heimatverbundenheit. Sie lässt ihn bleiben, während viele andere das Tal verlassen.

Er übernimmt 1985 den elterlichen Hof, stellt den Betrieb auf Schafzucht um und gründet eine Vermarktungsfirma für Lammfleisch- und Naturprodukte aus Osttirol. Altes bewahren, neue Impulse setzen, so könnte man Josef Schatt am besten beschreiben.

Drei Erwachsene und ein Kind auf einer Wiese, die mit einem langen Stiel Äpfel von einem Baum schütteln, während im Hintergrund ein Traktor und ein Bauernhaus zu sehen sind.
Apfelernte mit Lisi, Christoph, Helene und Karl Postlmayr.
Quelle: ORF / epo film

Das Hochhubergut liegt auf 640 Meter Höhe, am höchsten Punkt der Region Aschach an der Steyr in der Region Nationalpark Kalkalpen, umringt von sanften Hügeln und einer weitläufigen Landschaft. Dieser atemberaubende Rundumblick, diese Weitsicht, hat die Familie Postlmayr vor 25 Jahren inspiriert, einen anderen Weg zu gehen als die Bauern der Umgebung.

Biolandwirtschaft, Regionalität und Tourismus - eine neue Philosophie wollten sie leben. Durch ihre nachhaltige Lebensweise sind die Bergbauern-Bioniere gleichermaßen Bewahrer und Erhalter von regionalem Kulturgut und Visionäre eines Zukunftswandels. Eine ressourcenschonende Führung ihrer Höfe ist den Biobauern oberste Priorität und eint sie in ihrer Lebensweise. Im Mittelpunkt steht die Vision eines völlig autarken Lebens.

Die Dokumentarreihe ermöglicht spannende und authentische Einblicke in die vielfältigen Tätigkeiten der Bauernfamilien.

Eine Dokumentation von Stephan Pichl

Ein älterer Mann mit Bart und Brille, gekleidet in traditioneller Bergbauernkleidung, umgeben von einer Herde Schafe auf einer Almwiese.
Dokumentation -

Vom Hausruck ins Villgratental

Zwei Bergbauernfamilien aus Oberösterreich und Osttirol im Wandel der Jahreszeiten im Portrait. Die vorgestellten "Bioniere" sind Bauern aus Leidenschaft.

Sendungsbereich:
Bergbauernleben

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