Ausschnitt eines Kaktus, Orchideenblüte, Teefelder in Indien, historischer Steinmosaikboden, ausgetrockneter Flusslauf

Auf schmaler Spur durch Indien

Eine faszinierende Reise entlang Indiens historischen Schmalspurbahnen

Die Kalka-Shimla-Bahn

Auf knapp 100 Kilometern durch die spektakuläre Gebirgslandschaft des Himalayas klettert die Kalka-Shimla-Bahn rund 1.500 Meter in die Höhe.

Eine faszinierende Reise entlang Indiens historischen Schmalspurbahnen: von den spektakulären Höhen der Kalka-Shimla-Bahn durch die Ausläufer des Himalaya, über die malerische Kangra-Valley-Bahn bis hin zu den Toren Dharamsalas und weiter bis zur Matheran-Hill-Bahn im Westen des Subkontinents. Die dreiteilige Dokumentation „Auf schmalen Spuren durch Indien“ zeigt atemberaubende Landschaften, außergewöhnliche Ingenieurskunst und lebendige Einblicke in die Menschen und Kulturen entlang dieser einzigartigen Bahnstrecken.

