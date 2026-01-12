Auf schmaler Spur durch Indien

Eine faszinierende Reise entlang Indiens historischen Schmalspurbahnen: von den spektakulären Höhen der Kalka-Shimla-Bahn durch die Ausläufer des Himalaya, über die malerische Kangra-Valley-Bahn bis hin zu den Toren Dharamsalas und weiter bis zur Matheran-Hill-Bahn im Westen des Subkontinents. Die dreiteilige Dokumentation „Auf schmalen Spuren durch Indien“ zeigt atemberaubende Landschaften, außergewöhnliche Ingenieurskunst und lebendige Einblicke in die Menschen und Kulturen entlang dieser einzigartigen Bahnstrecken.