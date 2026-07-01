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Blick auf herbstlichen Blätterwald

Dokumentation

Die Great Smoky Mountains

Der „Great Smoky Mountains“-Nationalpark besteht zu etwa 95 Prozent aus Wäldern. Ein Viertel davon ist unberührter Urwald mit einer erstaunlichen Pflanzenvielfalt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
04.07.2026
16:25 - 17:05 Uhr
Ton
AD

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Blick auf herbstlichen Blätterwald

Amerikas Naturwunder

Vor allem im Indian Summer leuchten die Hänge in allen erdenklichen Rot- und Gelbtönen. Neben seiner botanischen Vielfalt ist der Nationalpark auch berühmt für sein Tierreich.

Schwarzbären ernten im Sommer wie Affen Wildkirschen in den Baumwipfeln, wilde Truthühner liefern sich auf den Lichtungen erbitterte Rangkämpfe, und eine Vielzahl von Salamandern lebt an den Ufern der kristallklaren Bäche.

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