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Blick auf herbstlichen Blätterwald

Amerikas Naturwunder

Die Nationalparks der USA jenseits der berühmten Aussichtspunkte.

Bisons fressen Gras im Tal, im Hintergrund Hügel und Berge
Dokumentation -

Yellowstone

Die extremen Temperaturunterschiede führen zu beeindruckenden Lichtspielen, die Wassertropfen scheinen sich in Diamanten oder kleine Sternschnuppen zu verwandeln.

Sendungsbereich:
Amerikas Naturwunder

Die Nationalparks der USA sind weltberühmt und faszinieren Millionen von Besuchern. Die Serie zeigt, was jenseits der Aussichtspunkte passiert. Momente voller Dramatik, Geschichten von Leben und Tod und versteckte Juwelen, die kaum jemand an einem scheinbar so bekannten Ort vermutet hätte. Eine Reise von den Geysiren des Yellowstone bis zur Pazifikküste der Olympic-Halbinsel, von der heißen Wüste Saguaro bis zu den eisigen Toren der Arktis, vom Grasmeer in den Everglades zu den Gipfeln des Yosemite und von den mystischen Smoky Mountains zur größten Schlucht der Erde: dem Grand Canyon.

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