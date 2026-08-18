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Dokumentation

Almgeschichten aus Kärnten

Fünf besondere Almen in den Kärntner Bergen, die das kulturelle und landwirtschaftliche Erbe der Region widerspiegeln, stehen im Mittelpunkt dieser Produktion.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 02.01.2027

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Das Bild zeigt eine ländliche Szene in den Alpen, wahrscheinlich in Vorarlberg. Im Vordergrund geht ein Mann in einem pinkfarbenen T-Shirt mit grauen Hosen und Gummistiefeln, der eine Gruppe von Kühen führt. Die Kühe haben eine schwarz-weiße Färbung und bewegen sich gemächlich in Richtung der Stallungen. Im Hintergrund sind mehrere traditionelle, holzern angelegte Gebäude zu sehen, deren Dächer mit Schindeln gedeckt sind. Die Landschaft umfasst sanfte Hügel und markante Berggipfel, die im Hintergrund sichtbar sind und durch viel Grün geprägt werden. Die Szene vermittelt eine ruhige ländliche Atmosphäre, die das Leben auf der Alm widerspiegelt, mit Blick auf die Natur und das ländliche Leben. Im Bild sind außerdem eine weitere Person auf der linken Seite und eine dritte im Hintergrund zu sehen, die sich in der Nähe eines der Gebäude aufhält.

Almgeschichten 

Die Litzlhofalm (Bild oben) der Landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof dient als lebendiges Klassenzimmer mit praxisnaher Ausbildung.

Das Bild zeigt eine alpine Weidelandschaft mit sanften, grünen Hügeln im Hintergrund. Im Vordergrund steht ein Mann mit einem freundlichen Lächeln. Er trägt eine Weste, ein kariertes Hemd und Hosen, die praktisch für die Arbeit auf der Alm sind. In seiner rechten Hand hält er einen Wanderstock. Um ihn herum grasen mehrere Rinder, die überwiegend braun und weiß sind. Im Hintergrund sind auch einige andere Kühe sichtbar. Der Boden ist mit grünem Gras und einigen Steinen bedeckt, was für die typische Almlandschaft charakteristisch ist. Die Atmosphäre ist friedlich und ländlich, was die Verbindung zur Landwirtschaft und zum traditionellen Leben auf der Alm vermittelt.
Almgemeinschaft Stappitz Rabisch, Josef Gfrerer.
Quelle: splash productions gmbh

Neben Rindern, Pferden und Ziegen prägen vor allem Lamas das Bild der Alm. Im malerischen Lavanttal befindet sich die Lamminger Halt, eine Niederalm die sich ausschließlich auf die Rinderhaltung konzentriert. Bereits seit über 100 Jahren befindet sich die Bischofalm im Familienbesitz.

Hier wird der traditionelle Gailtaler Almkäses hergestellt. Im Nationalpark Hohe Tauern setzt die Stappitz-Rabitsch Alm auf Mutterkuhhaltung und sanften Tourismus. Abschließend verbindet die Leppner Alm im oberen Drautal mit gelenkter Ziegenbeweidung traditionelle mit moderner Landwirtschaft.

Ein Film von Holger Bruckschweiger.

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