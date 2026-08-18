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Das Bild zeigt eine malerische alpine Landschaft in Tirol. Im Vordergrund erstreckt sich eine weite Wiese mit saftigem, grünem Gras, die mit einzelnen Felsen durchzogen ist. Auf der Wiese sind einige Menschen zu sehen, die sich in der Natur bewegen. In der Mitte des Bildes befindet sich eine Alm mit einer Holzstruktur, die eine Terrasse oder einen überdachten Bereich haben könnte. Die Alm ist von einer einfach gestalteten Umzäunung umgeben. Rechts von der Alm ist ein leicht geneigter Hang zu erkennen, der mit Bäumen und Sträuchern bewachsen ist. Im Hintergrund erstrecken sich hohe Berge, die teilweise mit Wolken verhangen sind. Einige Schneefelder sind sichtbar, und die Gipfel sind steil und zerklüftet. Der Himmel ist klar mit einigen weißen Wolken, die über die Bergspitzen ziehen. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Ruhe und der unberührten Schönheit der Natur in den Kitzbüheler Alpen. Es handelt sich um eine Darstellung traditioneller Almen und des Lebens in den Bergen.

Almgeschichten 

Eine Hommage an die Schönheit und Ursprünglichkeit der Alpen.

Dokumentation -

Almgeschichten aus Tirol

Ein Porträt sechs sehr unterschiedlicher Almen in Tirol und ein Einblick in das Leben ihrer - zumeist jahreszeitbedingt vorübergehenden - Bewohner.

Sendungsbereich:
Almgeschichten 

Die Dokumentation beleuchtet das Leben der Älpler, den mühevollen Alltag der Sennereien und die enge Verbindung zwischen Mensch, Tier und Natur.

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