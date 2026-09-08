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Eine Frau in traditioneller Kleidung führt eine geschmückte Kuh auf einer Almwiese.

Dokumentation

Almgeschichten aus der Steiermark

Die Almen in der Steiermark sind idyllische Rückzugsorte in den österreichischen Bergen. Hier trifft man auf malerische Landschaften, saftige Almwiesen und traditionelle Almhütten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.10.2026
10:00 - 10:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Almgeschichten Sendetypical

Almgeschichten 

Diese "Land der Berge"-Produktion begleitet steirische Almbauern und -bäuerinnen einen Almsommer lang in ihrem Alltag und portraitiert ihre Lebenswelt oberhalb der Baumgrenze.

Ein Mann führt mehrere Kühe auf einem Weg in einer bergigen Landschaft.
Almauftrieb - für Mensch und Tier ein Erlebnis
Quelle: ORF / splash productions GmbH

Von der Veitsch geht es über die Sommeralm, das Almenland bis zur Planneralm im Ennstal und weiter in die Sölktäler. Auf der Kleinveitsch Alm kündigt sich der Frühling jedes Jahr mit dem Geläut der Kuhglocken an - der Almauftrieb steht bevor.

Über einhundert Mutterkühe, Kälber und auch zwei Stiere werden die kommenden drei Monate hier oben auf der Alm verbringen. Die nächsten Stationen führen durch die vielfältigen Landschaften der Steiermark, von der Möschbaueralm bei Großlobming bis zur Schneealpe im Mürztaler Oberland.

Kühe liegen und stehen auf einer grünen Wiese mit Bergen im Hintergrund.
Almen - Sommeridylle pur
Quelle: ORF / splash productions GmbH

Auf jeder Alm wird die tragende Rolle der Almwirte und Almwirtinnen deutlich: Mit Leidenschaft wird sich um die Tiere gesorgt und die reiche Tradition der Almwirtschaft bewahrt. Während Besucherinnen und Besucher die steirischen Almen für ihre Sommerfrische nutzen, ist der Almsommer für die "Halterinnen" und "Halter" der Almen kurz und arbeitsintensiv.

Im September steht mit dem Almabtrieb der festliche Höhepunkt des Almsommers bevor, eine Tradition, die in Regionen wie dem Sölktal mit beeindruckenden Feierlichkeiten zelebriert wird. Die Kühe, geschmückt mit bunten Blumenkränzen (Bild ganz oben), bahnen sich den Weg hinab von den saftigen Almwiesen in Richtung Tal. Almbauern und -bäuerinnen gewähren in dieser "Land der Berge"-Produktion einen faszinierenden Einblick in das facettenreiche Leben am Berg, das von Naturverbundenheit und Ursprünglichkeit geprägt ist.

Eine Dokumentation von Holger Bruckschweiger

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