Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Ägypten von oben
  4. Ägypten von oben - Leben mit der Wüste

Dokumentation

Ägypten von oben - Leben mit der Wüste

Im zweiten Film geht es per Heißluftballon über antike Stätten um den Tempel von Luxor, und an den fruchtbaren Ufern des Nils entlang, bis zu beliebten Touristenzielen wie dem Wadi Hitan.

Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 30.04.2026

Mehr

Ausschnitt eines Kaktus, Orchideenblüte, Teefelder in Indien, historischer Steinmosaikboden, ausgetrockneter Flusslauf

Ägypten von oben

Mehr zum Thema

Wüstenlandschaft

In der Wüste

Abseits des Nils in der Wüste, wo einst nur Karawanenstraßen und Königsgräber lagen, stehen heute große Wind- und Solarenergie-Parks. Auch die Landwirtschaft Ägyptens erobert immer mehr Fläche, und pumpt das Wasser für ihre riesigen Plantagen aus großer Tiefe empor.

Eintauchen in die Vergangenheit

Der Film beginnt an bekannten Orten wie dem Totentempel der Königin Hatschepsut, dem Tal der Könige, und den Tempeln von Medinet Habu, Karnak und Luxor. Von dort aus erkundet die Dokumentation die jetzige Nutzung der ägyptischen Wüste, und führt den Zuschauer in weniger bekannte Regionen wie das fossilienreiche Wadi Ryan und zu den ältesten Pyramiden in Fayum.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.