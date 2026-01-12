Dokumentation
Ägypten von oben - Leben mit der Wüste
Im zweiten Film geht es per Heißluftballon über antike Stätten um den Tempel von Luxor, und an den fruchtbaren Ufern des Nils entlang, bis zu beliebten Touristenzielen wie dem Wadi Hitan.
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 30.04.2026
Abseits des Nils in der Wüste, wo einst nur Karawanenstraßen und Königsgräber lagen, stehen heute große Wind- und Solarenergie-Parks. Auch die Landwirtschaft Ägyptens erobert immer mehr Fläche, und pumpt das Wasser für ihre riesigen Plantagen aus großer Tiefe empor.
Eintauchen in die Vergangenheit
Der Film beginnt an bekannten Orten wie dem Totentempel der Königin Hatschepsut, dem Tal der Könige, und den Tempeln von Medinet Habu, Karnak und Luxor. Von dort aus erkundet die Dokumentation die jetzige Nutzung der ägyptischen Wüste, und führt den Zuschauer in weniger bekannte Regionen wie das fossilienreiche Wadi Ryan und zu den ältesten Pyramiden in Fayum.