"ZDF-History: Die letzten Stunden von Jesus von Nazareth": Nachgestellte Szene. Ein Mann mit Dornenkrone am Kreuz, umgeben von einer Menschenmenge. Hinter dem Kreuz stehen römische Wachmänner.

Wissen

Die letzten Stunden von Jesus von Nazareth

Die Kreuzigung Jesu ist eines der großen Rätsel der Geschichte. Wie starb der Mann aus Nazareth wirklich?

Produktionsland und -jahr:
Frankreich 2022
Datum:
Sendetermin
07.12.2025
09:45 - 10:25 Uhr

Mehr

Sendelogo mit Hintergrund

Terra X History

Von seiner Verhaftung bis zu seinem Tod: Das Leiden und Sterben Jesu wird in der Bibel detailliert geschildert. Doch wie viel Wahrheit steckt hinter den biblischen Szenarien?

Sicher ist der Tatort: Jerusalem. Doch wann genau Jesus stirbt, ist bis heute ungewiss. Innerhalb von 24 Stunden wird er auf Befehl des römischen Präfekten Pontius Pilatus verhaftet und vor Gericht gestellt, öffentlich gedemütigt und gefoltert und noch am selben Tag ans Kreuz geschlagen. So schildert es jedenfalls die Bibel. Doch wie genau ist die Heilige Schrift?

Noch immer sind viele wichtige Fragen offen: Wie alt war Jesus am Tag seiner Kreuzigung? Was war der tatsächliche Grund seiner Verhaftung? Hat er sein Kreuz selbst getragen? Starb er überhaupt am Kreuz?

Mithilfe renommierter Experten und moderner Animationen entschlüsselt der Film die Geheimnisse der letzten Stunden im Leben Jesu Christi.

