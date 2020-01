Weg mit dem Übergewicht!

Neun Monate nach der OP: Amira wiegt jetzt 78 Kilo.

Quelle: ZDF/Thomas Henk Henkel

Professor Dr. med. Andreas Pfeiffer vom Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke untersucht die molekularen Mechanismen des Stoffwechsels und erklärt, warum Frauen schwerer abnehmen als Männer.



Der Film begleitet die 14-jährige Nele, die sich einem Kids-Programm angeschlossen hat und mit konservativen Mitteln rund zehn Kilo abnimmt. Dennis ist Anfang 40 und wog über 160 Kilo. Er stellte ebenfalls seine Ernährung um und treibt inzwischen viel Sport - in nur zwei Jahren nahm er 86 Kilo ab. Amira ist Mitte 20 und entscheidet sich für einen chirurgischen Eingriff. Durch eine Schlauchmagen-Operation verliert sie in neun Monaten 48 Kilo.



Ärzte und Ernährungswissenschaftler berichten über die neuesten Erkenntnisse und Therapien in der Adipositas-Forschung.